La Defensoría del Pueblo reforzó su agenda de mediación y trabajo comunitario

El Centro Público de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo llevó adelante distintas actividades relacionadas con la formación y el intercambio profesional en materia de resolución pacífica de conflictos. Entre ellas, se dictó el taller “La Perspectiva de Vulnerabilidades e Interseccionalidad en la Mediación Comunitaria”, a cargo del equipo de MediaDiversa, en el marco del diplomado “Mediación comunitaria y acceso a la justicia”.

Además, la coordinadora del Centro, Mónica Cornaglia, participó del ciclo radial “Mediación Stream” en Radio Galena, donde compartió una conversación con el abogado Pedro Spitale, director del Centro Privado de Mediación. El diálogo abordó la convivencia entre la gestión pública y la experiencia privada de la mediación en Córdoba y las diferencias metodológicas entre ambos enfoques.

Por otra parte, representantes del equipo participaron de la última reunión anual del Grupo de Conflictos Sociales de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO). Allí se revisaron las acciones realizadas durante el año y se trazaron las metas de trabajo para 2026, especialmente vinculadas al fortalecimiento de redes de intervención comunitaria.