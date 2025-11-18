La Legislatura homenajeó a “Coqui” Dutto por su extensa labor cultural en Córdoba

La Legislatura de Córdoba realizó un homenaje a Susana “Coqui” Dutto, destacando su extensa trayectoria en la escena artística provincial y su labor en la difusión cultural dirigida a la niñez. El acto contó con la presencia del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, quien acompañó la entrega de la distinción.

El reconocimiento puso en valor su aporte desde la música, la radio y el teatro, ámbitos en los que se ha consolidado como referente. Uno de los puntos sobresalientes fue la mención al Martín Fierro Federal 2025, obtenido en la categoría Mejor Programa Infantil por su ciclo radial “Me extraña, araña”, emitido por Radio Universidad Nacional de Córdoba.

Directora del Teatro Real, artista y docente, Dutto recibió la distinción con emoción en una ceremonia que resaltó su compromiso, su vínculo con la cultura local y el impacto de su trabajo en la formación y la sensibilidad de las nuevas generaciones.