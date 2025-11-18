La Unicameral distinguió a Raquel Maggi por su obra sobre la memoria de Traslasierra

La Unicameral de Córdoba entregó este martes un reconocimiento a la historiadora, archivista e investigadora Raquel Maggi, autora de la obra “Memoria del Territorio. Guía de Acervos Documentales del Valle de Traslasierra”. La iniciativa fue presentada por el legislador Mariano Ceballos Recalde y destacó el aporte de la guía como una herramienta clave para preservar y difundir la memoria histórica del oeste cordobés.

En los fundamentos del proyecto se remarca que el trabajo de Maggi contribuye a rescatar patrimonio documental de una región históricamente postergada, ofreciendo un corpus contextualizado, accesible y elaborado con técnicas archivísticas y transcripciones paleográficas disponibles para consulta pública.

El reconocimiento contó con la presencia de Tamara Pez, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno provincial, junto a los legisladores Jorge Heredia, Cristian Frías, Enrique Rebora y Luciana Presas, quienes acompañaron la entrega.

La obra aborda acervos conservados en el Archivo Histórico de Córdoba “Mons. Pablo Cabrera” y se presenta como un aporte fundamental para comprender los orígenes, procesos y características de Traslasierra. La guía no sólo organiza información dispersa: interpela, convoca y siembra nuevas líneas de investigación para las generaciones futuras.

Raquel Maggi desarrolla su labor desde el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Ha sido adscripta a la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la UNC y ha presentado numerosas ponencias en congresos especializados, enfocada en la preservación y el estudio de la memoria cultural regional.