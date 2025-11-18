La Unicameral distinguió a Raquel Maggi por su obra sobre la memoria de Traslasierra

Reconocimiento a una referente del patrimonio
La Unicameral distinguió a Raquel Maggi por su obra sobre la memoria de TraslasierraLa historiadora recibió una distinción por su guía documental dedicada al Valle de Traslasierra, un trabajo que rescata acervos, fortalece la identidad regional y amplía el acceso al patrimonio histórico.
La Unicameral de Córdoba entregó este martes un reconocimiento a la historiadora, archivista e investigadora Raquel Maggi, autora de la obra “Memoria del Territorio. Guía de Acervos Documentales del Valle de Traslasierra”. La iniciativa fue presentada por el legislador Mariano Ceballos Recalde y destacó el aporte de la guía como una herramienta clave para preservar y difundir la memoria histórica del oeste cordobés.
En los fundamentos del proyecto se remarca que el trabajo de Maggi contribuye a rescatar patrimonio documental de una región históricamente postergada, ofreciendo un corpus contextualizado, accesible y elaborado con técnicas archivísticas y transcripciones paleográficas disponibles para consulta pública.
El reconocimiento contó con la presencia de Tamara Pez, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad del Gobierno provincial, junto a los legisladores Jorge Heredia, Cristian Frías, Enrique Rebora y Luciana Presas, quienes acompañaron la entrega.
La obra aborda acervos conservados en el Archivo Histórico de Córdoba “Mons. Pablo Cabrera” y se presenta como un aporte fundamental para comprender los orígenes, procesos y características de Traslasierra. La guía no sólo organiza información dispersa: interpela, convoca y siembra nuevas líneas de investigación para las generaciones futuras.
Raquel Maggi desarrolla su labor desde el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba. Ha sido adscripta a la Cátedra de Paleografía y Diplomática de la UNC y ha presentado numerosas ponencias en congresos especializados, enfocada en la preservación y el estudio de la memoria cultural regional.