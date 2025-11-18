¿Los antibióticos ya no funcionan igual? Córdoba inicia una semana clave

La Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos comenzó este martes en Córdoba con una agenda destinada a profesionales de la salud, enfocada en el uso adecuado de antibióticos y en el fortalecimiento de los comités de seguridad del paciente.

El evento central se realizó a las 9 en el Aula Magna del Hospital Córdoba, bajo el título “Política del uso adecuado de antimicrobianos”. La jornada estuvo a cargo de la división de Infectología del hospital, con la participación de especialistas del Servicio de Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud, referentes del Hospital Rawson, del Hospital Privado, del Sanatorio Allende y de otros centros asistenciales.

Las actividades continuarán este miércoles 19 a las 8:30 con el cierre del curso “Control de infecciones y seguridad del paciente”, destinado a profesionales de enfermería de los servicios de Seguridad del Paciente de la provincia. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba. El curso, iniciado en marzo, aborda el rol de la enfermería dentro del Programa de Uso de Antimicrobianos (PROA).

Además, la cartera sanitaria prevé para fines de noviembre una reunión ampliada con actores clave: la Red de Infectología, colegios veterinarios y odontológicos, facultades, sociedades científicas, farmacias y otras entidades vinculadas. El objetivo será coordinar acciones para 2026 y fortalecer la formación de pregrado y posgrado sobre el uso responsable de antimicrobianos.

La iniciativa se enmarca en el lema propuesto por la OMS para este año: “Actuar ahora: Proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro”, que busca incrementar la toma de conciencia sobre la resistencia antimicrobiana (RAM) y promover una estrategia conjunta bajo el concepto de “una salud”, integrando los ámbitos humano, animal y ambiental.