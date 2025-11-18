San Roque: comenzaron las obras en la Plaza Nativa Joaquin

San Roque. Tal como lo había adelantado el jefe comunal de San Roque, Jorge Bustamante, comenzaron las obras de puesta en valor de la Plaza Nativa Joaquin, ubicada en el Barrio Villa San Roque de Lago.

Este espacio público era objeto de reclamo de los vecinos, ya que necesitaba obras de revalorización, que finalmente comenzaron a realizarse.

Si bien no hay una fecha para la inauguración de las refacciones, desde la comuna señalaron que los trabajos se irán ejecutando sin descuidar otros sectores de la ciudad.