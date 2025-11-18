Tejiendo con Amor y el Centro de Cuidado Infantil presentan su Muestra Anual

Capilla del Monte. El Municipio de Capilla del Monte, a través de la Secretaría de Acción Social, anunció la realización de la Muestra Anual 2025 del programa Tejiendo con Amor junto al Centro de Cuidado Infantil “Eva Perón”. El evento se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, de 17 a 19 horas, en la Sala Poeta Lugones.

La muestra reúne el trabajo de un año de dedicación, creatividad y compromiso comunitario. En la imagen promocional puede verse a un numeroso grupo de participantes exhibiendo coloridas mantas y tejidos elaborados de manera artesanal, en un ambiente festivo decorado con guirnaldas y colores vibrantes. La escena refleja el espíritu del proyecto: colaboración, encuentro y contención social.

Desde la Secretaría de Acción Social destacaron que este espacio no solo impulsa la producción textil, sino que promueve el acompañamiento mutuo, la integración intergeneracional y el fortalecimiento de vínculos dentro de la comunidad.

El encuentro estará abierto al público y se invita a las familias de Capilla del Monte a participar, conocer los trabajos expuestos y celebrar el esfuerzo colectivo de quienes forman parte del Centro de Cuidado Infantil y del programa Tejiendo con Amor.