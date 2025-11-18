Valle Hermoso vibró con un nuevo encuentro coral
Valle Hermoso. El último sábado, Valle Hermoso volvió a vibrar en un nuevo Encuentro Coral. El SUM del CAPS René Favaloro se llenó de armonías y voces que emocionan.
Participaron:
• Coro Municipal de Saldán – “Las Voces del Nogal”
• Coro Municipal de La Falda
• Coro “Off Tópic” – Ciudad de Córdoba
• Coro Municipal de Valle Hermoso – “Somos Canto”
"Éste es un espacio para disfrutar, compartir y seguir potenciando la cultura local", destacaron desde el área de Cultura local.