Valle Hermoso vibró con un nuevo encuentro coral

Valle Hermoso. El último sábado, Valle Hermoso volvió a vibrar en un nuevo Encuentro Coral. El SUM del CAPS René Favaloro se llenó de armonías y voces que emocionan.

Participaron:

• Coro Municipal de Saldán – “Las Voces del Nogal”

• Coro Municipal de La Falda

• Coro “Off Tópic” – Ciudad de Córdoba

• Coro Municipal de Valle Hermoso – “Somos Canto”

"Éste es un espacio para disfrutar, compartir y seguir potenciando la cultura local", destacaron desde el área de Cultura local.