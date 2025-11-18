Vecinos resolvieron gestiones y dudas en la Noche de los CPC

El programa “Acá La Defen Presente” participó de la Noche de los CPC con un espacio de atención instalado en Plaza Rivadavia, donde numerosos vecinos y vecinas se acercaron para realizar consultas y resolver trámites vinculados a servicios públicos, boletos y tarifas sociales, CiDi, Rentas, jubilaciones, conflictos vecinales y contratos de alquiler, entre otros temas de la vida cotidiana.

Durante la actividad, los equipos del Defensor del Pueblo de Córdoba brindaron asesoramiento directo, acompañaron la gestión de trámites digitales y orientaron a los asistentes sobre diversas problemáticas administrativas y comunitarias.

Además, el dispositivo contó con la presencia del equipo de salud, que llevó adelante controles de presión arterial, mediciones de tensión y chequeos generales, complementando la jornada con un servicio preventivo abierto a toda la comunidad.

La participación del programa en la Noche de los CPC buscó acercar herramientas de solución rápida a los vecinos en un horario accesible y en un espacio de circulación barrial.