Allanaron la Nueva Maternidad Provincial por el caso de la muerte de una beba

Córdoba. La investigación por la muerte de una beba recién nacida en la Nueva Maternidad Provincial sumó este martes un avance clave: un allanamiento ordenado por el fiscal Ernesto de Aragón para recolectar documentación médica vinculada al caso ocurrido el sábado pasado, cuando una joven de 20 años perdió a su hija tras una cesárea que inicialmente no estaba prevista.

El operativo tuvo lugar a primera hora en el centro de salud y permitió el secuestro de historias clínicas, antecedentes médicos y registros internos. Según confirmó De Aragón en diálogo con Telenoche, también se preservó documentación relacionada con otras muertes registradas durante el año —aunque no judicializadas— ante la posibilidad de que se presenten nuevas denuncias.

El fiscal detalló que actualmente investiga, además del caso ocurrido el fin de semana, otros tres episodios de este año —dos bebés y una parturienta— y un hecho más del año pasado. Asimismo, desmintió versiones que circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp: “Comprobamos que había un solo caso ese fin de semana”.

Mientras tanto, la causa por la muerte de la beba ocurrida el sábado continúa avanzando. Los resultados de la autopsia serán clave para determinar qué sucedió dentro del quirófano. La familia de la joven madre sostiene la hipótesis de mala praxis, mientras que desde el Ministerio de Salud mantienen cautela pública “por respeto al dolor” y afirman que todos los procedimientos fueron realizados por personal especializado