Avanza la agenda Córdoba–Chile con foco en producción y conectividad

Autoridades de la Legislatura provincial mantuvieron una reunión con Cristóbal Juliá De La Vega, gobernador de la región chilena de Coquimbo, y con José Miguel Vial, cónsul general de Chile en Córdoba. Durante el encuentro se avanzó en una agenda común para profundizar la relación entre ambas jurisdicciones y explorar nuevas áreas de cooperación.

Los representantes cordobeses remarcaron el valor estratégico del Corredor Bioceánico, clave para conectar a Córdoba con los puertos del Pacífico y ampliar la salida de productos regionales hacia nuevos mercados. También se abordó la posibilidad de impulsar acuerdos vinculados a la industria, el turismo y la producción, con la idea de consolidar un esquema de integración estable y de largo plazo.

La delegación chilena destacó el interés mutuo en fortalecer el intercambio legislativo entre ambas regiones, como así también promover acciones conjuntas que permitan mejorar la conectividad y dinamizar proyectos binacionales.

El diálogo cerró con el compromiso de sostener una agenda de trabajo compartida que permita transformar estas iniciativas en hechos concretos durante los próximos meses.