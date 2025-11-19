Capilla del Monte: se realizó la cuarta edición de “Literatura en las Sierras”

Capilla del Monte. Entre el 14 y el 16 de noviembre se realizó en Capilla del Monte la cuarta edición de “Literatura en las Sierras”, organizada por la Biblioteca Popular Mariano Moreno, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y de Córdoba Cultura.

Este año, el eje estuvo puesto en el cruce entre cine, documental, literatura y los desafíos de las bibliotecas en el siglo XXI.

El viernes se entregaron los premios de los concursos “Jóvenes Plumas” y “Córdoba Nuestra”, que destacan a las nuevas promesas de nuestra literatura. Nos llena de alegría poder acompañar ese camino. También se presentó la nueva edición de la revista La Biblio y un libro digital con los trabajos ganadores. Y amenizaron Eze y Neon con una curiosa versión de free style y beath box.

Por la tarde, se proyectó un documental biográfico de Ileana Gómez Gavinoser, seguido por una mesa integrada por directores, guionistas y cineastas. Luego comenzaron las primeras presentaciones de libros, con autores de distintas provincias del país.

El sábado estuvo dedicado a las bibliotecas y a las organizaciones que trabajan por la lectura. Se debatió sobre desafíos digitales, nuevas propuestas y sostenibilidad, y se conformó una red zonal de bibliotecas para fortalecerse y apoyarse mutuamente.

Más tarde continuaron las presentaciones de libros y, por la noche, el Trío Tortosa Jazz brindó un recital gratuito en el marco del festival de jazz, con una excelente convocatoria.

El domingo, en la Biblioteca Mariano Moreno, se proyectó un mediometraje de la misma directora y se abrió un espacio de debate social sobre derechos y realidades. Además, se inauguró una muestra plástica y se realizó el último tramo de presentaciones de libros, incluyendo obras en versión Braille para promover la inclusión.

El cierre oficial estuvo a cargo del Ensamble de Música Andina, dirigido por Nahuel Romaní, que ofreció un bellísimo concierto. La jornada concluyó con un cálido café-fogón con música, poesía y narración.

Una edición más que consolida a Literatura en las Sierras como un espacio cultural de encuentro, creación y diversidad para todo el Valle de Punilla.

"Agradecemos profundamente a todos los escritores, cineastas y bibliotecarios que se hicieron presentes, y muy especialmente a la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de nuestra ciudad. Su acompañamiento es fundamental para llevar adelante un encuentro de esta magnitud. Las instituciones trabajamos incansablemente y ad honorem, pero eso no alcanza: se necesita mucho más para hacer realidad los sueños. Y en la Biblioteca Mariano Moreno soñamos en grande. Nos encontraremos nuevamente en la quinta edición de Literatura en las Sierras", destacaron desde la organización.