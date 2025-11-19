Estelares y Bersuit Vergarabat tocarán en el Festival de las Barrancas Bermejas

Bialet Massé. La ciudad de Bialet Massé se alista para vivir uno de los eventos más convocantes de la temporada: la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas, que tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en la intersección de Avenida Costanera y General Paz. La propuesta combina música en vivo, gastronomía, arte y entretenimiento para toda la familia.

El día más esperado será el sábado 22, donde el escenario principal recibirá a dos grandes referentes del rock nacional: Estelares y Bersuit Vergarabat, quienes encabezan la grilla artística de esta nueva edición. Las bandas prometen un show multitudinario que ya genera expectativa en la región.

Además de los números centrales, el festival contará con la presencia de artistas invitados, una variada oferta de foodtrucks, una feria de artesanos y una zona de juegos, configurando un evento pensado tanto para vecinos como para turistas.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma PaseShow, y desde la organización —a cargo de LD Producciones y la Municipalidad de Bialet Massé— destacaron que el festival busca consolidarse como un clásico cultural y turístico del corredor del Lago San Roque.

Con una propuesta que combina música, gastronomía y emprendimientos locales, las Barrancas Bermejas se afianzan como un punto de encuentro para disfrutar en comunidad y celebrar el talento nacional.