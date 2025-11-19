Huerta Grande
Grilla confirmada para la Fiesta Regional de la Pizza y Cerveza Artesanal
Huerta Grande. En la localidad de Huerta Grande todo está listo para vivir la "2° Fiesta Regional de la Pizza y Cerveza Artesanal", que ya tiene su grilla confirmada.
En el próximo fin de semana extralargo, el sábado 22 y el domingo 23, Huerta Grande espera una verdadera multitud para disfrutar de esta particular propuesta.
Dos días a puro sabor y música
Sábado 22/11
Escenario 1:
* Santiagueños
* ALAN LEZ
* Jaz Galindez
Escenario 2:
* Dúo Nelson y Lucas
* Ricardito Pucheta
Domingo 23/11
Escenario 1:
* Cuartecumbia
* Vale Acevedo
* Grupo Cristal
* MAGUI OLAVE
Escenario 2:
* Algo va a salir
* El Fabri