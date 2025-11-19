Grilla confirmada para la Fiesta Regional de la Pizza y Cerveza Artesanal

Huerta Grande. En la localidad de Huerta Grande todo está listo para vivir la "2° Fiesta Regional de la Pizza y Cerveza Artesanal", que ya tiene su grilla confirmada.

En el próximo fin de semana extralargo, el sábado 22 y el domingo 23, Huerta Grande espera una verdadera multitud para disfrutar de esta particular propuesta.

Dos días a puro sabor y música

Sábado 22/11

Escenario 1:

* Santiagueños

* ALAN LEZ

* Jaz Galindez

Escenario 2:

* Dúo Nelson y Lucas

* Ricardito Pucheta

Domingo 23/11

Escenario 1:

* Cuartecumbia

* Vale Acevedo

* Grupo Cristal

* MAGUI OLAVE

Escenario 2:

* Algo va a salir

* El Fabri