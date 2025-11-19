La Cumbre fortalecer el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

La Cumbre. El municipio de La Cumbre continúa realizando acciones destinadas a fortalecer el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y reducir el volumen que se desecha en el basural.

"Bajo esta premisa hemos firmado un convenio que nos permitirá acceder al Fondo Ambiental que otorga el gobierno de la provincia de Córdoba y que destinaremos para la compra de un molino triturador, una prensa hidráulica y una cinta transportadora para nuestro centro de reciclado. Agradecemos especialmente a la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, y al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, por acompañar nuestras gestiones y vehiculizar el acceso a las políticas públicas que nos permiten seguir progresando y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", destacó el intendente Pablo Alicio.