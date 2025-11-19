La Falda celebrará la Semana del 1º Aniversario del Santuario Eucarístico

La Falda. En el marco de la Semana del Primer Aniversario del Santuario Eucarístico Santísimo Sacramento, la ciudad de La Falda será sede este domingo 23 de noviembre de una importante Jornada Mundial de la Juventud Arquidiocesana, que reunirá a jóvenes, familias y comunidades religiosas en una serie de actividades espirituales y celebrativas.

El encuentro comenzará a las 9 de la mañana con la concentración en Descanso Edén, desde donde iniciará una primera peregrinación hacia la Capilla del Sagrado Corazón. Luego, a las 11:30, se dará inicio al segundo tramo de la caminata, esta vez por Avenida Edén, rumbo al Santuario, que celebra su primer año de vida.

A partir de las 12, los peregrinos llegarán al Santuario Eucarístico Santísimo Sacramento, donde se desarrollarán propuestas de reflexión, encuentro comunitario y momentos de confraternización, en un clima pensado especialmente para la juventud arquidiocesana.

El cierre de la jornada será a las 16:30, con una misa celebrada por el Cardenal Ángel Rossi, una de las presencias más esperadas del evento.

La organización destacó que la entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad y especialmente a los jóvenes a sumarse a esta celebración espiritual que busca fortalecer la fe, la unidad y el compromiso comunitario.

El evento cuenta con el acompañamiento institucional de la Municipalidad de La Falda, que apoya la realización de esta actividad religiosa, que ya genera expectativas en la región.