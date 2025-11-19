Operativo sanitario en la Ruta 38 para garantizar alimentos seguros

Durante la mañana de ayer, equipos de Control Bromatológico realizaron una serie de verificaciones a camiones que ingresaban por la Ruta Nacional 38, en el sector del ejido local. El operativo alcanzó vehículos dedicados al transporte de productos cárnicos, mercadería aviar, alimentos congelados y cargas de uso fitosanitario.

Los inspectores aplicaron normativas nacionales y provinciales vigentes para constatar documentación, condiciones térmicas, higiene de los compartimentos y la integridad de los precintos. El objetivo principal fue asegurar que los productos que circulan hacia Valle Hermoso y localidades cercanas mantengan su calidad original y cumplan con las exigencias sanitarias establecidas.

Durante las tareas participaron referentes de Bioagroindustria y técnicos de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, quienes aportaron asistencia en la verificación de procedimientos y en la revisión de la cadena de frío.

La labor se extendió durante varias horas y permitió reforzar la trazabilidad de alimentos que llegan a comercios, distribuidores y consumidores del corredor norte del Valle de Punilla.