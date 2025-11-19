San Roque impulsa una nueva campaña de donación de sangre

San Roque. Con el objetivo de fortalecer las reservas del sistema de salud y promover la solidaridad comunitaria, la Comuna de San Roque anunció una Campaña de Donación de Sangre que se llevará a cabo el 22 de noviembre, de 8:30 a 12:30, en el Centro de Salud local.

La iniciativa invita a vecinos y vecinas a sumarse a este acto voluntario que puede salvar vidas, recordando que la donación es un recurso insustituible y fundamental para la atención médica en situaciones de emergencia, cirugías y tratamientos prolongados.

Requisitos para donar

Según informó la organización, quienes deseen acercarse deberán cumplir con una serie de condiciones básicas:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

Presentar DNI, cédula de identidad o pasaporte.

Haber descansado al menos 6 horas antes de la donación.

Realizar un desayuno liviano, con infusiones azucaradas y sin lácteos ni alimentos grasos.

Los profesionales de salud estarán presentes para acompañar a los donantes durante todo el proceso, brindar información y garantizar una jornada segura.

Desde la Comuna destacaron que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas, e invitaron a la comunidad a participar activamente en esta campaña solidaria organizada junto al Centro de Salud San Roque N.º 1529.