Valle Hermoso: realizaron controles de productos alimenticios

Valle Hermoso. Personal de Bromatología del municipio de Valle Hermoso, realizó controles de productos alimenticios que ingresan a esa localidad.

"Se controló el ingreso de transportes de sustancias alimenticias cárnicas, congelados, aviar y fitosanitario con la finalidad de asegurar y resguardar la salud de los consumidores de nuestra localidad como de localidades vecinas y asegurar la genuinidad de productos alimenticios. Se aplicaron normativas nacionales y provinciales vigentes para el control con la colaboración de Bioagroindustria y la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia", señalaron.