Valle Hermoso: se realizó la Audiencia Pública sobre el Presupuesto 2026

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Córdoba
miércoles, 19 de noviembre de 2025 · 12:40

Valle Hermoso. Este martes tuvo lugar la Audiencia Pública convocada por el Concejo Deliberante de Valle Hermoso para tratar la Ordenanza de Presupuesto, Tarifaria e Impositiva 2026. Durante la sesión se abrió un espacio de diálogo en el que los vecinos pudieron realizar consultas y expresar inquietudes, las cuales fueron respondidas por concejales y por el equipo económico del municipio.

Según informaron desde el Concejo, el proyecto tendrá su segunda lectura el miércoles 26 de noviembre a las 14:30, en el recinto legislativo ubicado en Padre Walter Consalvi 234.

La instancia forma parte del proceso institucional que permite discutir y transparentar la planificación económica del próximo año.

Galería de fotos

Más de
Valle Hermoso Presupuesto 2026

Comentarios