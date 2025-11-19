Valle Hermoso: se realizó la Audiencia Pública sobre el Presupuesto 2026

Valle Hermoso. Este martes tuvo lugar la Audiencia Pública convocada por el Concejo Deliberante de Valle Hermoso para tratar la Ordenanza de Presupuesto, Tarifaria e Impositiva 2026. Durante la sesión se abrió un espacio de diálogo en el que los vecinos pudieron realizar consultas y expresar inquietudes, las cuales fueron respondidas por concejales y por el equipo económico del municipio.

Según informaron desde el Concejo, el proyecto tendrá su segunda lectura el miércoles 26 de noviembre a las 14:30, en el recinto legislativo ubicado en Padre Walter Consalvi 234.

La instancia forma parte del proceso institucional que permite discutir y transparentar la planificación económica del próximo año.