Defensoría del Pueblo y Maternidad Provincial impulsaron una jornada de formación

En la ciudad de Córdoba se desarrolló la capacitación “<strong>Ateneo: hacia un abordaje de la situación de calle desde una perspectiva de género</strong>”, destinada a médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.

El encuentro fue impulsado por la <strong>Defensoría del Pueblo</strong> en conjunto con el <strong>Comité de Capacitación, Docencia e Investigación del Hospital Nueva Maternidad Provincial</strong>, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar la atención a personas que atraviesan contextos de vulnerabilidad social.

Las áreas de <strong>Género e Inclusión Social</strong> de la Defensoría coordinaron la jornada, que invitó a los profesionales a reflexionar sobre la importancia de un enfoque integral en el cuidado de quienes viven en situación de calle.

La actividad fue valorada por los participantes como un espacio de aprendizaje y sensibilización, orientado a fortalecer la mirada humana y empática dentro del sistema de salud.