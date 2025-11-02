Denuncian despidos y traslados obligados empresa de Córdoba

Córdoba. Un empleado denunció despidos, retiros voluntarios y traslados obligados en una empresa de Córdoba.

Una reconocida empresa en la provincia de Córdoba anunció una reorganización interna por la reubicación de una planta. Por su parte, un empleado de la firma denunció despidos y traslados obligados producto de la decisión.

Alejandro Iglesias, ejecutivo de la empresa Mabe, que elabora productos de línea blanca, confirmó una unificación. Sus instalaciones en la localidad de Luque serán “planta de manufactura de lavarropas, secarropas y cocinas”, explicó, en diálogo con Cadena 3.

“Preservar la cadena de valor, proteger la continuidad de la producción y hacernos más fuerte en cuanto a competitividad para enfrentar un mercado abierto a las importaciones”, enumeró Iglesias sobre los motivos de la decisión.

Consecuentemente, su planta en la ciudad de Río Segundo será “un centro de procesamiento, control de calidad, servicio de reproceso y almacenaje” en un plazo aproximado de 30 días.

Iglesias aseguró que aproximadamente 150 personas trabajarán en Luque y la empresa se encargará del traslado. No obstante, un uniformado, que solicitó reservar su identidad, desmintió parte de la información y reveló consecuencias negativas.

“A la gran mayoría le ofrecieron trabajar en Luque y el que no quería, bueno, podía arreglar. A 50 personas las despidieron”, deslizó, en diálogo con el mencionado medio. Mientras que los empleados que se negaron al traslado,se les ofreció una indemnización. “Creo que en tres cuotas”, concluyó. (Vía Córdoba)