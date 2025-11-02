Quesos de una fábrica de Córdoba lograron premios internacionales

Córdoba. Tres quesos de una fábrica de la ciudad de Córdoba fueron premiados a nivel internacional. La firma participó en el Encuentro Quesos del Nuevo Mundo 2025, en Santiago de Chile, y regresó con las distinciones.

Los visitantes destacaron el trabajo general, pero se vieron sorprendidos por un queso azul de Córdoba.

La empresa Santa Olalla recibió dos medallas de oro y una de bronce en la competencia que contó con más de 350 productos. Emprendedores de México, Perú, Brasil, Estados Unidos, Chile, Uruguay, España, Islas Canarias y Paraguay se reunieron en la feria Food & Service.

24 jueces nacionales e internacionales evaluaron los lácteos en 14 categorías. La Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos (Alqa) destacó el trabajo de la empresa de Córdoba en la división quesos de corteza enmohecida. (Vía Córdoba)

