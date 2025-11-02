Tanti inició la construcción del nuevo puente de Villa García

La Municipalidad de Tanti anunció el inicio de la construcción del nuevo puente en barrio Villa García, una obra esperada por los vecinos que mejorará la conectividad y el tránsito en la zona.

Los trabajos comenzaron este jueves y forman parte del plan de infraestructura vial impulsado por el municipio para optimizar la movilidad urbana y fortalecer los vínculos entre los distintos sectores de la localidad.

Desde el gobierno local destacaron que la iniciativa “mejorará la vida diaria de los vecinos y dejará una huella positiva en la comunidad”. El puente permitirá una circulación más segura y fluida, especialmente en días de lluvia, cuando el paso suele complicarse.

La obra se enmarca dentro de una serie de intervenciones que Tanti viene realizando para acompañar su crecimiento urbano y brindar mayor seguridad vial.