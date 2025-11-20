Alta Gracia vivirá un finde extra largo con numerosas actividades

Alta Gracia. Con gran expectativa, vecinos, dirigentes y empresarios esperan vivir un fin de semana repleto de turistas que puedan disfrutar de la variada agenda de actividades que han preparado desde el municipio de Alta Gracia.

Del 21 al 23 de noviembre volverá el festival de Happy Birra, uno de los más esperados por la gran variedad de propuestas que tienen en agenda.

Ayer, en el Cine Teatro Monumental Sierras dio comienzo el IV Encuentro Musical de la escuela Sierra Adentro, con una presentación del Ensamble Municipal de Alta Gracia junto al Coro Juvenil de Alta Gracia. El evento contó también con la participación especial del Ensamble Orquesta Escuela La Cumbre y de la Orquesta Villa Giardino.

En tanto hoy, en el Museo Manuel de Falla se inaugura la muestra correspondiente al último concurso de pintura al aire libre realizado el 2 de noviembre. Podrá visitarse del 20 al 30 de noviembre en los horarios de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.



Broche de oro

Con entrada libre y gratuita, Happy Birra promete un festival a pura música en el espléndido parque del Sierras Hotel. Durante el fin de semana se vivirán tres días de rock con artistas y bandas de primer nivel como Turf, Ella Es Tan Cargosa y Sumo x Pettinato, junto a una destacada selección de artistas locales.

La estrella de cada noche es la cerveza, que se ofrece en diferentes estilos de tiradas y artesanales en los distintos beer trucks, además de una amplia oferta gastronómica para todos los gustos.