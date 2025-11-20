Bialet Massé: realizaron el Tercer Congreso Educacional Mariano Moreno

Bialet Massé. Los estudiantes avanzados en las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto Mariano Moreno presentaron sus trabajos finales de carrera en el marco de una alianza estratégica con la Municipalidad de Bialet Massé. Una experiencia de aprendizaje y vinculación con el territorio que pone a esta ciudad en el centro de la formación académica.

"Agradecemos al Instituto por el trabajo en conjunto con la Municipalidad en el desarrollo de propuestas innovadoras que podrían implementarse para el fortalecimiento de la actividad turística", señalaron desde el área de educación municipal.