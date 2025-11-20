Capilla del Monte lanzó un plan de bacheo con materiales ecológicos

Capilla del Monte. La Municipalidad de Capilla del Monte, en colaboración con la Cooperativa Aguas, ha puesto en marcha un ambicioso plan de bacheo y reparación de calles que emplea materiales ecológicos. La iniciativa, que también incluye el recambio de cañerías obsoletas, busca mejorar la infraestructura urbana mientras se protege el medio ambiente.

El proyecto comenzó con los trabajos de excavación para retirar las tuberías con más de 50 años de antigüedad, una tarea que está siendo llevada a cabo por personal municipal. Una vez extraídas, las cañerías serán reemplazadas por nuevas, en un trabajo conjunto con la Cooperativa Aguas.

Tránsito más seguro

El uso de materiales ecológicos en el bacheo no solo permitirá una reparación más duradera y de menor impacto ambiental, sino que también contribuirá al desarrollo de prácticas sostenibles en la comunidad. Además, se espera que estas mejoras en las calles faciliten la circulación, haciendo más seguro el tránsito tanto para vehículos como para peatones.

Con este plan, Capilla del Monte avanza hacia un futuro más sustentable y con mejores condiciones de infraestructura para sus habitantes.