Comenzó la Semana de la Cultura en La Falda

La Falda. El pasado martes en el Teatrino del Edén Hotel de La Falda se llevó a cabo la apertura de la Semana de la Cultura "La Ópera, patrimonio inmaterial de la humanidad" del Instituto Dante Alighieri.

En el marco de los 190 años del fallecimiento del compositor Vincenzo Bellini, se presentó la obra titulada "Elixir de Bellini", recreada por la Fundación Lírica Mediterránea. Contó también con la intervención de los alumnos de la Institución.

Estuvieron presentes el intendente Javier Dieminger, la viceintendenta Luciana Pacha, autoridades municipales y de localidades vecinas, medios de prensa y público en general.

Además, contó con la destacada presencia de Maria Luisa Lapresa, cónsul general de Italia en Córdoba, a quien se le entregó un presente y decreto de huésped de honor.

El día de hoy continuarán las actividades con diversas propuestas artísticas a cargo de la institución.