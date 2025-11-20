Defensoría firmó un convenio para ampliar servicios en el Departamento Unión

El Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, firmó en Bell Ville un Convenio Marco de Cooperación Institucional con intendentes y jefes comunales del Departamento Unión. La iniciativa busca fortalecer el trabajo territorial y expandir los servicios de la Defensoría en cada localidad del interior provincial.

El encuentro tuvo lugar en el edificio municipal, donde el intendente Juan Manuel Moroni recibió a las autoridades convocadas. El convenio establece un marco de articulación para desarrollar programas conjuntos, capacitaciones, campañas de difusión y asistencia técnica orientada a acompañar a las comunidades locales.

Durante la firma, Galoppo destacó la importancia de la presencia institucional en territorio: “Con este convenio demostramos que existe un compromiso importante con los gobiernos municipales y comunales para llegar a una mayor cantidad de personas. No somos indiferentes a los problemas ni a las necesidades de la gente del interior”.

Participaron autoridades de Aldea Santa María, Alto Alegre, Ana Zumarán, Ballesteros, Ballesteros Sud, Bell Ville, Benjamín Gould, Chilibroste, Cintra, Colonia Bremen, Idiazábal, Justiniano Posse, Laborde, Monte Maíz, Morrison, Noetinger, Ordóñez, Pascanas, Pueblo Italiano, San Antonio de Litín, San Marcos Sud, Villa Los Patos, Viamonte y W. Escalante.

El acuerdo permitirá avanzar en la conformación de equipos interinstitucionales, el intercambio de información y la planificación de acciones destinadas a promover derechos, mejorar los canales de acompañamiento a la ciudadanía y consolidar la presencia de la Defensoría en cada localidad del interior.