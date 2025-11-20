Huerta Grande: pasó otro encuentro de Economía Circular Punilla

Huerta Grande. El pasado martes se llevó adelante junto al Equipo de Economía Circular Punilla, su cuarto encuentro. Un espacio de aprendizaje, intercambio y compromiso con el ambiente que reunió a instituciones, estudiantes y equipos técnicos en el Polideportivo Municipal de Huerta Grande.

El intendente Germán Corazza acompañó la jornada y destacó la importancia de seguir impulsando políticas ambientales.

Durante el encuentro se trabajaron conceptos fundamentales de la economía circular junto al IPET 200, se desarrollaron conferencias a cargo de la Dirección de Educación Ambiental y del Ministerio de Educación, y se compartieron experiencias inspiradoras como la relatoría de Hilanda, enfocada en el trabajo inclusivo y la generación de oportunidades a partir del cuidado del ambiente.

También se presentó el proyecto “Del siempreverde al siempre monte” y se realizó la exposición del O.D.E.R.

"Un espacio que reafirma nuestro compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, responsable y participativo para toda la comunidad. Seguimos trabajando por un Punilla más verde, consciente y circular", destacaron.