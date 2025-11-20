La Cumbre: cambian paños de hormigón en diversos puntos de la ciudad

La Cumbre. El municipio de La Cumbre anunció que se continúa con los trabajos de mejora de calles en distintas zonas de esa localidad.

"Hace unos días comenzamos la obra de reparación en calle Rivadavia, en su intersección con las vías del Ferrocarril, donde se procedió a la remoción completa de los paños de hormigón, puesta a punto del terreno y posterior realización de la calzada con Hormigón H25", señalaron.

En este contexto, y sumándose a las tareas iniciadas por el Municipio, Trenes Argentinos procedió al recambio de durmientes y contravías.

Según lo previsto, la arteria será nuevamente abierta al tránsito vehicular en aproximadamente 20 días, tiempo necesario para la culminación de los trabajos y el fraguado del material.