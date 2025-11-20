Llaryora destacó que la ciudad será un futuro polo educativo regional

El gobernador Martín Llaryora encabezó la inauguración del edificio de la Escuela Experimental ProA con énfasis en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Villa Dolores, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y que consolida una década de crecimiento sostenido del proyecto.

El establecimiento, de 1.700 metros cuadrados, demandó una inversión provincial de 4.934.432.946 pesos a valores actualizados. Cuenta con infraestructura moderna, equipamiento informático de última generación y espacios especializados para la formación de estudiantes en tecnologías digitales.

Llaryora celebró la finalización del proyecto y valoró el compromiso asumido años atrás: “Comparto la alegría de poder estar cumpliendo con la palabra en un momento que se hace tan difícil”. Destacó además la calidad edilicia del edificio, el nivel tecnológico alcanzado y la labor del equipo docente, reconocido con premios en diversas ferias de ciencias.

El gobernador subrayó el enfoque emprendedor que caracteriza a la propuesta educativa: “Aquí te forman para ser emprendedor. Te dejan la semilla para que no solo puedas estar en una empresa como empleado, sino para que puedas generar tu propia empresa”.

Asimismo, recordó que la Provincia impulsa la construcción de una sede de la Universidad Provincial de Córdoba en la ciudad. En ese sentido, afirmó: “Con la escuela ProA y la futura sede de la Universidad Provincial, Villa Dolores se va convertir en un polo educativo para toda la región”.

En el cierre, Llaryora remarcó la importancia estratégica de acercar la educación universitaria al interior provincial: “En el mundo del conocimiento la educación es fundamental. Los polos universitarios que sembraremos en toda la provincia permitirán que nuestros niños tengan la oportunidad de estudiar una carrera en sus comunidades”.