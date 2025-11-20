Valle Hermoso apuesta a la lectura y al pensamiento crítico

Valle Hermoso. Ayer se llevó adelante la tercera jornada del proyecto emblema “Valle Entre Letras” en las instituciones educativas de Valle Hermoso, con actividades para todos los niveles.

Cuenta cuentos a cargo de Ana Elizondo estuvo en el Jardín Capitán Juan de Zevallos y la Muestra de la Lectura Soientteana en el IPEM 335 Luis Alberto Spinetta.

Hubo intercambios y actividades conjuntas entre estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Calvario y la Escuela Capitán Juan de Zevallos y el IPEM 335.

Finalmente, se realizó la visita de alumnos de nivel primario y secundario al Concejo Deliberante, donde expusieron Proyectos de Ordenanza que trabajaron y reflexionaron este año. Además conversaron con los concejales sobre participación y el futuro de esa localidad.