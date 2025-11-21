Alta Gracia prepara la “Noche 2x1 en hamburguesas”

Alta Gracia. La ciudad del Tajamar continúa apostando por la promoción gastronómica. El municipio lanzó ayer una invitación a los comercios locales a sumarse a la “Noche 2x1 en hamburguesas” para continuar el éxito de la “Noche de las pizzas 2x1” y la “Noche de los helados”.

Al igual que las otras iniciativas, se trata de un trabajo articulado de manera conjunta entre municipio y el Centro de Comercio, con el objetivo de contribuir al movimiento comercial en la ciudad.

Los comercios que deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 24 de noviembre completando el formulario disponible en este enlace (https://docs.google.com/forms/d/1cx1I6XwmOGs7dZq5qKDJtoeRlI_no2ZRVa7gd51Rawc/edit).

Esta nueva propuesta se enmarca en una serie de acciones previstas para contribuir al movimiento de los comercios de la ciudad, como fueron recientemente la “Noche de las Pizzas 2x1” y la “Noche de los Helados”.