Buscan ampliar el Paicor a clubes y escuelas barriales

La Comisión de Desarrollo Social de la Legislatura de Córdoba analizó este jueves un proyecto que propone extender la cobertura del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor) a clubes de barrio, instituciones amateurs y semiamateurs, y escuelas de fútbol barriales de la ciudad. El objetivo es reforzar la asistencia alimentaria para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que participan de actividades deportivas y recreativas.

El encuentro fue presidido por el legislador Mariano Lorenzo, quien encabeza la Comisión de Desarrollo Social. La propuesta, presentada bajo el número de proyecto 43981 por los bloques Construyendo Córdoba y Juntos por el Interior, busca incorporar al Paicor a clubes que desarrollen tareas formativas y de contención, y a escuelas de fútbol no registradas que superen los 30 integrantes.

El esquema planteado consiste en ofrecer una merienda de lunes a viernes y un almuerzo los días sábado, en el marco de la emergencia alimentaria derivada de la actual crisis económica y social.

Durante el debate, el legislador Dante Rossi destacó el valor comunitario de estos espacios: “Los clubes enseñan valores, contienen y acompañan a los chicos todos los días, especialmente en este contexto de crisis”, sostuvo.

Los integrantes de Desarrollo Social acordaron continuar el análisis del proyecto junto a la Comisión de Deportes, tanto para dimensionar el alcance de la medida como para solicitar un informe de costos que permita evaluar su viabilidad.

Además, la comisión trató dos iniciativas adicionales. Una, impulsada por el legislador Rodrigo Agrelo, solicita al Ejecutivo provincial información vinculada al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). La otra, presentada por Gregorio Hernández Maqueda e Inés Contrera, pide detalles sobre el organigrama y el funcionamiento de la Secretaría de la Mujer.