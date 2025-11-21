Capilla del Monte se prepara para el gran Motoencuentro 2025

Capilla del Monte. La pasión por las motos volverá a reunir a cientos de visitantes en una nueva edición del Motoencuentro Capilla del Monte, que se realizará los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Camping Municipal Calabalumba. El evento, organizado por el grupo “Jotes de la Ruta” con el acompañamiento del municipio local, promete tres jornadas colmadas de música en vivo, camaradería y espíritu rutero.

El programa oficial destaca la presencia de una importante grilla de bandas que animarán cada noche del encuentro. Entre los artistas confirmados se encuentran Miseria Espantosa, Los del Fondo, Nawwan, Kid Espinillo, Leo Herrera, Alter X y Tismo, además de otros grupos que se irán sumando.

La propuesta, ya tradicional en el calendario turístico y cultural de Capilla del Monte, convoca a motociclistas de diferentes puntos del país que se reúnen para compartir travesías, exhibiciones, gastronomía y espectáculos al aire libre. Las imágenes promocionales muestran a los participantes disfrutando del paisaje serrano y del ambiente festivo característico de estos encuentros.

Desde el municipio resaltaron la importancia del motoencuentro no solo como un atractivo turístico, sino también como un espacio de convivencia y disfrute para residentes y visitantes, impulsado por la identidad motera y el paisaje único del Valle de Punilla.

Con entrada accesible y un predio preparado para recibir a una gran cantidad de asistentes, el Motoencuentro Capilla del Monte 2025 se perfila como uno de los eventos destacados de la temporada.