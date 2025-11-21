Con dos propuestas, vuelve La Noche de los Teatros a Capilla del Monte

Capilla del Monte. La Agencia Córdoba Cultura junto a la Red de Salas de Teatro Independiente presenta una nueva edición de La Noche de los Teatros, el evento provincial que celebra la producción escénica local y fortalece el vínculo con el teatro independiente. Este año, la propuesta redobla su apuesta con dos jornadas—viernes 28 de noviembre y viernes 5 de diciembre—en salas de Córdoba Capital y de 25 localidades del territorio provincial.

En Capilla del Monte se presentará a las 21 hs en Espacio Viarava (Yrigoyen 136) la obra “Bicho Live Set”, de La Termostática, compañía dominguera de circo; y en Viva Falucho! (Falucho 153) el espectáculo “En las nubes” de la compañía Marionetas en Libertad ; ambas , con entrada libre y gratuita y salida a la gorra.

La Noche de los Teatros visibiliza la diversidad, la creatividad y la fuerza del teatro independiente de toda la provincia. En esta oportunidad, reúne 56 espectáculos que atraviesan múltiples lenguajes escénicos: teatro, danza, títeres, circo, clown, teatro de objetos y propuestas híbridas. En ambas fechas participan 53 salas independientes, reafirmando la vitalidad y el alcance territorial del movimiento teatral cordobés. Todas las funciones se desarrollarán según la programación particular de cada sala.

La propuesta incluye espectáculos ATP, infantiles, juveniles y para público adulto. La programación abarca un amplio abanico de estéticas: comedia dramática, tragicomedia, danza contemporánea, títeres, teatro comunitario, circo, clown, teatro negro y puestas experimentales.

Como es tradición, todas las funciones son con entrada libre y salida a la gorra, invitando a que más personas se acerquen y disfruten de las artes escénicas.