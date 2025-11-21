Huerta Grande: cortarán calles por el Festival de la Pizza y Cerveza Artesanal

Córdoba
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 02:26

Huerta Grande. Comienza hoy el fin de semana extralargo y las actividades previstas por los diversos municipios del Valle de Punilla empiezan a desarrollarse en su plenitud.

Desde mañana sábado en Huerta Grande y por segundo año consecutivo se desarrollará el Festival de la Pizza y Cerveza Artesanal y que tendrá una tentadora grilla de artistas.

Ayer, desde el municipio informaron que debido a la realización de la fiesta, a partir del viernes 21 a las 00:00 hs habrá un corte parcial en nuestra Av. San Martín (entre las calles H. Yrigoyen y Provincias Unidas), y un corte total desde las 16:00 hs del mismo día.

El tránsito volverá a la normalidad el lunes 24 al mediodía.

Huerta Grande Festival de la Pizza y la Cerveza Artesanal

