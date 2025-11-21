Huerta Grande: cortarán calles por el Festival de la Pizza y Cerveza Artesanal
Huerta Grande. Comienza hoy el fin de semana extralargo y las actividades previstas por los diversos municipios del Valle de Punilla empiezan a desarrollarse en su plenitud.
Desde mañana sábado en Huerta Grande y por segundo año consecutivo se desarrollará el Festival de la Pizza y Cerveza Artesanal y que tendrá una tentadora grilla de artistas.
Ayer, desde el municipio informaron que debido a la realización de la fiesta, a partir del viernes 21 a las 00:00 hs habrá un corte parcial en nuestra Av. San Martín (entre las calles H. Yrigoyen y Provincias Unidas), y un corte total desde las 16:00 hs del mismo día.
El tránsito volverá a la normalidad el lunes 24 al mediodía.