La Cumbre vivirá el fin de semana XXL a pura música

La Cumbre. La municipalidad de La Cumbre a través de su Secretaría de Obras Públicas informó que este fin de semana largo se desarrollarán variadas actividades musicales.

"Si te gusta la música no podés perderte la programación de este fin de semana. Arrancamos el sábado con Sebastián Macchi y divino profano, un recorrido por lo mejor de Luis Alberto Spinetta y Charly García + creaciones propias e invitados. Ese mismo día llega una nueva entrega de Primavera Coral, un clásico que se extiende hasta el domingo 23", destacaron.

Cerrando el fin de semana, se concretará una nueva fecha del Festival Internacional de Jazz.