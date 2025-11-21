La Falda invita a disfrutar de “Tardes de Circo” con Experiencia Kalavaza

La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para vivir un fin de semana a pura diversión con una nueva edición de “Tardes de Circo en la Plaza”, una propuesta cultural pensada para toda la familia. El espectáculo, denominado “Experiencia Kalavaza”, se presentará el viernes 21 y sábado 22 a las 18:00 horas en la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la localidad.

El afiche promocional muestra a un artista circense caracterizado con vestuario colorido y expresión festiva, anticipando el espíritu lúdico y humorístico del show. La propuesta será a la gorra, lo que permite que vecinos, turistas y visitantes disfruten de la función con un aporte voluntario.

La Municipalidad de La Falda impulsa este tipo de actividades como parte de su agenda cultural, con el objetivo de promover espectáculos callejeros, fortalecer el acceso al arte y dinamizar los encuentros comunitarios en espacios abiertos.

Con malabares, humor, destrezas y un clima ideal para compartir en familia, “Experiencia Kalavaza” promete convertirse en uno de los atractivos destacados del fin de semana en la ciudad.