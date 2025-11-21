Mateyko fue homenajeado en la Legislatura por su legado cultural

En un acto realizado este jueves por la tarde, la Legislatura de Córdoba distinguió a Juan Alberto Mateyko por su extensa trayectoria artística y su aporte decisivo a la cultura popular argentina. La iniciativa, impulsada por las legisladoras Nancy Almada y Graciela Bisotto, obtuvo el acompañamiento unánime de todos los bloques de la Unicameral.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actividades Legislativas, con la presencia de legisladores y legisladoras como Federico Alesandri, Mariano Lorenzo, Juan Pablo Peirone, Patricia Botta, Inés Contrera y Ariela Szpanin. El clima fue cercano y emotivo, marcado por aplausos, risas y recuerdos de distintas etapas de la carrera del conductor.

Durante el reconocimiento, Mateyko agradeció públicamente la distinción y expresó su fuerte vínculo con Córdoba, provincia en la que reside desde 2008. Con su estilo habitual, resumió su trayectoria con una frase que provocó sonrisas entre los presentes: “Mi vida siempre fue 95 por ciento remo, pasión y trabajo, y 5 por ciento talento”.

También habló sobre su programa actual, La movida de la noche, que conduce en Radio Mitre Córdoba. Confesó que al principio dudó del horario nocturno, pero aseguró que hoy está “profundamente enamorado” del segmento de 22 a 24.

Acompañaron al conductor su hija, Rosita, y el jefe de Programación de la emisora, Edgardo Moreno, quien agradeció a la Legislatura por un reconocimiento que calificó como “justo y atinado” hacia quien “apostó por Córdoba” en un momento clave de su carrera.

El acto incluyó anécdotas que recorrieron sus inicios profesionales, sus vínculos con referentes como Mirtha Legrand, José Luis “El Puma” Rodríguez, Ramón “Palito” Ortega y Julio Iglesias, así como historias de su vida cotidiana y del camino que lo llevó a instalarse definitivamente en la provincia.

En su discurso, Almada describió a Mateyko como “un ejemplo y un faro para las nuevas generaciones”, y destacó su capacidad de conexión con el público: “Su carisma, su simpatía y esa sencillez en su voz producen lo impensado: llegar al corazón del oyente”.

El proyecto presentado por Almada y Bisotto subraya su rol como referente de la comunicación en Argentina, su aporte a la música nacional y su fuerte anclaje con Córdoba, motivo por el cual consideraron oportuno homenajearlo en vida.

Nacido en Buenos Aires el 26 de marzo de 1946, Mateyko inició su carrera en la década de 1960 y se consolidó como una de las voces más queridas del país. En televisión creó formatos emblemáticos de los ’80 y ’90 como La movida del verano, La movida tropical y El clan del aire. En radio, su presencia se mantuvo ininterrumpida por más de seis décadas.

Desde Córdoba, continúa difundiendo música argentina y talentos de todo el país a través de La movida de la noche, al tiempo que participa de actividades culturales, eventos solidarios y festivales. Su frase “Digo, de pronto, me parece…” se volvió una marca registrada que atraviesa generaciones.

Entre los numerosos premios que recibió a lo largo de su carrera, destacan varios Martín Fierro, incluido el de oro, que reflejan su jerarquía y el reconocimiento del ámbito artístico y periodístico.