Valle Hermoso presenta la muestra “Arte Textil: Cultura y Tradición”

Valle Hermoso. El próximo 26 de noviembre, la comunidad de Valle Hermoso podrá disfrutar de una propuesta cultural que reúne arte, tradición y música en un mismo espacio. La Municipalidad de Valle Hermoso, junto a la Universidad Nacional de Córdoba y Universidades Populares, invita a la inauguración de la muestra “Arte Textil: Cultura y Tradición”, una exposición dedicada a las prácticas artesanales y al valor cultural del trabajo textil en la región.

El evento se llevará a cabo a las 19:00 horas en la explanada del Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos, ubicado en la histórica Estación del Ferrocarril. Como parte de la apertura, la jornada contará con la participación especial de la Banda de Música Municipal “Crucero ARA Belgrano”, que ofrecerá un acompañamiento musical en vivo.

Los afiches de difusión muestran a una artesana trabajando sobre una pieza textil, destacando la dedicación manual y la riqueza de las técnicas tradicionales. La propuesta busca poner en valor el patrimonio cultural local, promover el arte hecho a mano y generar un espacio de encuentro entre vecinos, artistas y visitantes.

La muestra forma parte de las actividades impulsadas desde el municipio para fortalecer los procesos de formación, creación y difusión de las expresiones artísticas de la región, en articulación con instituciones educativas y culturales.

Con entrada libre y un entorno cargado de historia, “Arte Textil: Cultura y Tradición” se presenta como una oportunidad para redescubrir los oficios y saberes que forman parte de la identidad serrana.