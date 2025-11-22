La cordobesa Monteoliva reemplaza a Bullrich en Seguridad Nacional

El presidente Javier Milei confirmó la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación, en un movimiento que redefine la estrategia federal frente al crimen organizado y las bandas que operan en distintos puntos del país.

El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros expresó públicamente su respaldo y aseguró que habrá “colaboración y acompañamiento absoluto”, alineado con la decisión del gobernador Martín Llaryora. Quinteros destacó que Monteoliva “conoce técnicamente la pelea contra el crimen organizado y sabe lo que significa ir de frente contra estas mafias”.

También remarcó que el panorama actual exige “respuestas reales, coordinación, datos, decisión política y coraje”, subrayando que la lucha contra el crimen debe encararse como una política nacional articulada con todas las provincias.

En su mensaje, Quinteros agradeció la gestión saliente de Patricia Bullrich y valoró su enfoque en materia de seguridad. Monteoliva, con trayectoria en gestión y equipos técnicos, asume en un contexto que demanda mayor coordinación federal.