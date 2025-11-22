Prohiben navegar en ríos y arroyos de Córdoba

Córdoba. En la previa del verano la Dirección de Seguridad Náutica de Córdoba emitió una resolución que prohíbe la navegación en ríos, arroyos y cursos de agua similares en toda la provincia. La medida apunta a evitar riesgos en zonas donde las condiciones naturales vuelven especialmente peligrosas, explicaron las autoridades.

Luego de oficializarse la disposición, el director de Seguridad Náutica, Adrián Berelejis, aclaró en Telenoche que esto no incluye a los lagos, despejando así las dudas que surgieron para esos espejos de agua. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la prohibición abarca a “cualquier tipo de embarcación y/o dispositivo de flotación”.

Berelejis explicó que los ríos cordobeses son inestables y cambiantes. “No son navegables por el régimen de caudal que tienen, con las crecidas, mucho movimiento de piedra, bancos de arena que se mueven”, advirtió al justificar la decisión.

“Hicimos una resolución aclaratoria con el fin de dejar determinado que la navegación en embarcaciones no está permitida en los ríos de la provincia”, agregó. En ese sentido destacó que el objetivo es de “prevención en la preservación de la vida”.

Aclaró además que, si bien no hay un gran caudal de navegación habitual, “llegada la temporada estival empiezan a aparecer muchas actividades que se plantean en los ríos y nuestro deber es proteger la vida”.

La resolución deja habilitados únicamente los eventos náuticos deportivos autorizados. Según Berelejis, esos casos se analizan con normas específicas de seguridad: mencionó actividades como el Desafío del Xanaes, o prácticas en Inriville o Bell Ville, donde hay escuelas de canotaje.

El director advirtió sobre áreas donde suelen aparecer intentos de navegación recreativa pese al riesgo. “Cuesta Blanca es uno de los lugares. Villa Ciudad Parque tiene un lugar de río que se utiliza y son peligrosos con dique cerca”, señaló.