Reconocen a Martín Llaryora como “Líder Transformador de América Latina”

La entrega se realizó este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación, donde Prunotto recibió el reconocimiento otorgado por la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, la Vicegobernación de Santa Cruz y la Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible de México. La distinción ubica al gobernador Martín Llaryora en la categoría “Compromiso Ciudadano y Democrático”, reservada para quienes promueven la participación ciudadana y fortalecen la vida democrática a través de políticas públicas inclusivas.

Durante el acto, la vicegobernadora agradeció el galardón en nombre del mandatario provincial y destacó el valor simbólico que representa para su trayectoria. Frente a una Sala de los Pasos Perdidos colmada, Prunotto expresó que el reconocimiento coincide con una misión que Córdoba sostiene cada día: integrar de manera coordinada al sector público, privado y académico para potenciar el desarrollo provincial.

En su discurso, subrayó que este modelo de articulación permitió avances concretos como el fortalecimiento de la economía circular, la expansión de polos industriales, el crecimiento del turismo acompañado por obras de infraestructura y seguridad, y la consolidación de un clúster tecnológico que posiciona a Córdoba en un lugar de liderazgo nacional y regional.

Prunotto cerró su intervención agradeciendo a las instituciones responsables de la distinción y remarcó que el reconocimiento al gobernador también honra el trabajo que realizan los cordobeses en beneficio del país.