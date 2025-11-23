Acuerdo entre la UCC y la Defensoría para prácticas y proyectos comunes

La Universidad Católica de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la ciudad firmaron un convenio marco que habilita un amplio campo de trabajo conjunto. El acuerdo fue rubricado por el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo y el rector de la UCC, padre Andrés Aguerre, quienes destacaron la importancia de integrar experiencias académicas con la labor cotidiana del organismo.

El entendimiento incluye un convenio específico para poner en marcha prácticas preprofesionales supervisadas, destinadas a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. La propuesta permitirá que los alumnos se vinculen con situaciones reales del ejercicio profesional, especialmente en áreas vinculadas a Derechos Humanos y análisis de políticas públicas.

Además, el acuerdo prevé capacitaciones para el personal de la Defensoría, así como proyectos conjuntos de investigación sobre problemáticas sociales y líneas de acción institucional. Durante la firma también participaron la decana de Ciencias Políticas, Mónica Cingolani; la directora ejecutiva del IFG, Griselda Ibáñez; la secretaria de Comunicación del organismo, Gisela Pérez Carretta; y la responsable del área de Género, Yohanna Álvarez.

La iniciativa busca fortalecer la interacción entre el ámbito académico y la gestión pública, generando un intercambio que permita abordar de manera más integral los desafíos sociales de la ciudad.