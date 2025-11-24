Córdoba reunió a especialistas de todo el mundo en un congreso sobre bienestar

Córdoba fue sede de un encuentro internacional que reunió durante tres días a especialistas de varios países para debatir sobre bienestar, salud integral y nuevas herramientas para mejorar la vida en comunidad. El Congreso Internacional de Bienestar se llevó a cabo en el Centro Cultural Córdoba con la participación de referentes del ámbito educativo, social, artístico y empresarial.

El evento, organizado por la Fundación Mundial de la Felicidad y el Instituto de Bienestar, propuso una agenda centrada en cómo las personas viven, trabajan y se relacionan, y qué modelos pueden ayudar a construir entornos más equilibrados. Las actividades incluyeron talleres, experiencias artísticas, prácticas de mindfulness, sesiones de coaching gratuitas y recorridos temáticos que ofrecieron distintas miradas sobre el bienestar cotidiano.

Los organizadores destacaron que el propósito es capacitar a quienes forman a otros, impulsar nuevas herramientas de cuidado personal y promover políticas que permitan a las personas desarrollarse en plenitud. Entre los ejes más relevantes se debatieron estrategias para ambientes laborales más saludables, métodos innovadores de enseñanza y tecnologías aplicadas al bienestar.

La consultora en recursos humanos Soledad Kempa subrayó la importancia de que la provincia reciba un encuentro de escala global: “Córdoba siempre tuvo un espíritu pionero. Reunir a especialistas del mundo nos permite mostrar nuestro talento y poner en valor proyectos que dialogan con los grandes desafíos actuales”.

También participaron referentes internacionales que remarcaron la necesidad de promover espacios donde la salud emocional, física y social formen parte de una misma agenda. Desde la organización señalaron que esta primera edición en Córdoba consolida a la provincia como un punto de referencia regional para pensar el bienestar del futuro.

El encuentro dejó nuevas alianzas y compromisos para seguir construyendo prácticas que beneficien a estudiantes, trabajadores y comunidades, con la mirada puesta en generar ambientes más sanos y modelos de desarrollo centrados en las personas.