Estudiantes y emprendedores recibieron apoyo y reconocimientos en una jornada de Córdoba Joven

La Agencia Córdoba Joven realizó una intensa jornada en los departamentos Unión y Marcos Juárez, visitando las localidades de San Antonio de Litín, Cintra, Noetinger, Bell Ville y la ciudad cabecera Marcos Juárez. Durante la recorrida, las autoridades del organismo, encabezadas por el presidente José Ignacio Scotto y la vocal de Directorio Marianela Giménez, acompañaron a jóvenes, estudiantes y emprendedores mediante la entrega de aportes, kits y reconocimientos.

En San Antonio de Litín, en el IPEA N° 214 “Manuel Belgrano”, se desarrolló el programa Estudiantes al Centro, con la entrega de un kit deportivo al centro de estudiantes liderado por Valentina Rita Lenardón. Además, las autoridades recorrieron las instalaciones y visitaron la radio escolar, fomentando la comunicación y la participación estudiantil.

En Cintra, junto al intendente Enrique Méndez Paz, se visitó el IPEM N° 324 “José Manuel Estrada”, donde se formalizó la adhesión de su centro de estudiantes al programa. Se entregaron kits deportivos y materiales institucionales para apoyar el proyecto “Intertribus”, que busca promover una escuela inclusiva y participativa mediante actividades lúdicas, deportivas, recreativas y culturales.

El recorrido continuó en Noetinger, con la firma de adhesión al programa y la entrega de kits al Instituto Secundario local, junto al intendente Marcelo Bjorklund.

En Bell Ville, la comitiva se reunió con la Unión Bellvillense de Estudiantes Secundarios (UBES), otorgando un aporte destinado al tradicional festejo de egresados de fin de año. La UBES cumple un rol histórico en la representación estudiantil y la vida institucional de las escuelas del departamento.

Por otro lado, en el marco del programa Actitud Emprendedora, Scotto y Giménez conocieron a Thiago Bolcati y su madre Betiana, beneficiarios del programa con su emprendimiento “Mi Cielo Accesorios”, dedicado a la marroquinería deportiva y confección de accesorios de tela. También visitaron a Noelia Estefanía Magi, profesional dedicada al diseño y planificación de espacios, cuyo proyecto creció gracias al acompañamiento de la Agencia.

“Recorrer la provincia, encontrarnos con estudiantes, docentes y emprendedores, y ver cómo los programas se traducen en acciones concretas que transforman sus realidades, nos motiva a seguir trabajando”, destacó Scotto. Y agregó: “Cada joven que participa, cada proyecto que crece y cada escuela que se fortalece nos demuestra que Córdoba sigue siendo un modelo de desarrollo con futuro”.