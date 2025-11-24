Huerta Grande: una multitud disfrutó de la Fiesta de la Pizza y la Cerveza Artesanal

Huerta Grande. Con un éxito rotundo concluyó anoche la Segunda Edición de la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal.

La gran fiesta comenzó el pasado sábado donde se vivió una jornada increíble en una fiesta que volvió a brillar.

"Compartimos momentos únicos, desde el emocionante corte de las dos pizzas gigantes, hasta la energía que se sintió en cada rincón del predio. Mostramos un panorama general de los dos escenarios, donde disfrutamos de grandes presentaciones: Santiagueños, Ricardito Pucheta, el Dúo Nelson y Lucas y el Ballet Oficial, que llenaron la tarde de música, tradición y alegría. También vibramos con el show de Alan Lez, que hizo cantar a todos, y cerramos la noche con la potencia y carisma de Jaz Galindez, coronando un primer día inolvidable", señalaron los organizadores.

Anoche una multitud volvió a volcarse a la calle principal de Huerta Grande y copar el escenario donde grandes figuras brindaron grandes shows.