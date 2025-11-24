IE Venture Day reunió talento joven, inversión e innovación

Córdoba fue sede del IE Venture Day, un evento internacional de referencia en innovación y emprendimiento impulsado por IE University, que durante dos días se desarrolló en el Centro de Convenciones Córdoba.

En la primera jornada, el encuentro convocó a un público adolescente, con el objetivo de dar un espacio para despertar el pensamiento crítico, creatividad y liderazgo entre jóvenes cordobeses, al vincularlos con una red internacional de emprendimiento.

En la segunda sesión, emprendedores, inversionistas y startups para intercambiar su visión sobre el futuro de la innovación en la región, y conocer los proyectos de los startups más prometedores del país.

El evento incluyó una competencia de startups frente a un jurado de renombre, y ponencias de alto nivel enfocadas, de la mano de invitados especiales.

El presidente de la Agencia Pro Córdoba, Pablo De Chiara, formalizó el comienzo de las actividades que fueron organizadas por la Agencia ProCórdoba y la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, junto a IE University, el Ministerio de Educación de la Provincia, South Summit, Junior Achievement, Fundación Córdoba Mejora y DNTEC.

Una apuesta por la innovación juvenil

El programa incluyó una competición de proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), capacitaciones y mentorías, y culminó con la presentación de un pitch en vivo frente a un jurado internacional.

Paralelamente, los equipos de estudiantes presentaron sus proyectos haciendo el clásico pitcheo. Los participantes tuvieron un acompañamiento en todo el proceso que incluyó una masterclass, workshop de validación de ideas, mentoring entre octubre y principios de noviembre, para llegar a la final del 17 de noviembre.

Los premios incluyeron tablets para el equipo ganador, acceso a cursos online de IE University en Coursera por seis meses para sus cuatro miembros, y mentorías con la Universidad Siglo 21.

Presentación de emprendimientos de alto vuelo

El IE Venture Day reunió a emprendedores, fondos de inversión, aceleradoras e instituciones clave del ecosistema. Entre los principales speakers que expusieron, se encontraron Luciano Nicora, general partner de Pampa Start VC, Gabriel Allasia, inversor y presidente del Club de Inversores ADDventure, Gonzalo Olmedo, cofundador de Winclap y Leandro Pisaroni, general partner de Kalei Ventures, entre otros.

La competencia de startups contó con una fase de selección de 20 semifinalistas online, donde salieron los 10 finalistas que presentaron sus casos en vivo. Participaron startups argentinas, en fase pre-seed o seed (presemilla o semilla), que ofrecen una solución tecnológica frente a un reto del sector público o privado, y con un modelo escalable.

En esta edición, Tintte obtuvo el primer puesto, seguida por Ab Astra en segundo lugar y SoyGreen en tercer puesto. Las tres fueron reconocidas por la solidez de sus propuestas y el impacto potencial de sus desarrollos en el ecosistema.

Los premios para la ganadora incluyeron acceso directo a la preselección de South Summit, participación en el evento internacional, becas programa ejecutivo online de IE University y sesiones de aceleración con German Accelerator.

¿Qué es el IE Venture Day?

El IE Venture Day 2025 es un encuentro internacional de innovación y emprendimiento impulsado por IE University. Este encuentro se ha concretado en ciudades como Madrid, Dublín, Berlín, Londres, Milán, Shanghái, Tokio, New York, Singapur, Nueva Delhi, Sao Paulo, Bogotá o Ciudad de México.

IE Business School ocupa el tercer puesto en Europa en la categoría MBA del ranking universitario PitchBook 2024. El análisis se basa en datos de PitchBook sobre inversiones de capital riesgo a nivel mundial, así como en la información educativa de casi 167.000 fundadores.

IE Business School ha generado 256 fundadores y 224 empresas fundadas por antiguos alumnos del MBA de IE, que han recaudado colectivamente U$S 5.700 millones.

En la categoría de graduados, IE University ocupa el noveno puesto en Europa, con 335 fundadores y 296 empresas fundadas, que han recaudado un total de U$S 9.000 millones en capital riesgo.

La institución académica ocupa el puesto 21 a nivel mundial en la categoría de fundadoras de MBA, con 24 fundadoras que han recaudado colectivamente U$S 169 millones en capital riesgo.