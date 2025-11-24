Juan Schiaretti anunció que lo operarán del corazón

Córdoba. Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por Provincias Unidas, será sometido a una intervención quirúrgica cardíaca: le reemplazarán la válvula aórtica.

La operación se realizará el próximo viernes 28 de noviembre en CABA. El propio dirigente informó los detalles de su cuadro de salud.

“Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

El corazón tiene cuatro válvulas (tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica) que aseguran el flujo correcto de la sangre al abrirse y cerrarse durante los latidos del corazón. Cuando alguna de ellas presenta fallas como la estenosis (estrechamiento) o regurgitación (fuga de sangre) se recomienda un reemplazo.

Generalmente en una intervención quirúrgica de sustitución se pueden utilizar válvulas mecánicas -realizadas con materiales sintéticos- o biológicas -reconstruidas a partir de tejido de origen animal o con la propia válvula de paciente-.